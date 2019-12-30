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Piter.tv посмотрел сверху на "Рождественскую звезду"

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Съемка с дрона подчеркнула праздничный размах фестиваля.

Моменты фестиваля огня "Рождественская звезда" в Петербурге лучше всего было наблюдать с высоты птичьего полета. Однако, к чести зрителей, салют с земли также выглядит впечатляюще. В среду, 8 января, состоится второй день фестиваля.

Ранее видео лучших моментов фестиваля огня "Рождественская звезда" заснял наш корреспондент. Мы сообщали о том, что из-за фестиваля 7 января автомобилисты встали в пробках, а троллейбусы изменили маршрут движения.

Видео: Piter.tv

Музыка: Ikson - Up Here

Теги: звезда, петербург, фестиваль огня
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей, Культура, Общество,

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