Piter.tv посмотрел сверху на "Рождественскую звезду"

Съемка с дрона подчеркнула праздничный размах фестиваля.

Моменты фестиваля огня "Рождественская звезда" в Петербурге лучше всего было наблюдать с высоты птичьего полета. Однако, к чести зрителей, салют с земли также выглядит впечатляюще. В среду, 8 января, состоится второй день фестиваля.

Ранее видео лучших моментов фестиваля огня "Рождественская звезда" заснял наш корреспондент. Мы сообщали о том, что из-за фестиваля 7 января автомобилисты встали в пробках, а троллейбусы изменили маршрут движения.

Видео: Piter.tv

Музыка: Ikson - Up Here