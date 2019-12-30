В Петербурге откроется фестиваль огня "Рождественская звезда"

Праздничное событие продлится два дня.

В предстоящие два дня петербуржцы и гости города смогут понаблюдать за огненным шоу в центре города: с 19 до 21:00 7 и 8 января в центре Северной столицы пройдет третий фестиваль огня "Рождественская звезда

Помимо основной сцены на стрелке Васильевского острова, зрители смогут впервые увидеть лазерное шоу на одной из стен Петропавловской крепости, которая станет "холстом" для медиахудожников.

Одним из главных гостей мероприятия станет рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий.

Отмечается, что за мероприятием нельзя будет понаблюдать с пляжа Петропавловской крепости. Для зрителей открыт другой берег Невы, а на Васильевский остров можно попасть через Дворцовый и Биржевой мосты.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ограничат движение троллейбусов из-за "Рождественской звезды". Троллейбусы не смогут проехать на участке Невского проспекта от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, а также далее по Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Университетской набережной, Биржевой площади и Адмиралтейскому проспекту.

Фото: Фестиваль Огня / "ВКонтакте"