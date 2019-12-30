В Петербурге ограничат движение троллейбусов из-за "Рождественской звезды"

Проведение масштабного пиротехнического фестиваля потребует изменения маршрута общественного транспорта.

На участке Невского проспекта 7 и 8 января будет закрыто троллейбусное движение. Подробности рассказали в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс". Причиной изменения маршрута общественного транспорта с 16:00 до 22:30 7 и 8 января станет проведение фестиваля "Рождественская звезда".

В частности, троллейбусы не смогут проехать на участке Невского проспекта от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, а также далее по Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Университетской набережной, Биржевой площади и Адмиралтейскому проспекту.

Троллейбусы, которые следуют по маршруту №1 от Хасанской улицы, поедут по действующей трассе до Малой Морской, а потом по Конногвардейскому бульвару до конечной остановки на площади Труда. Обратно на маршрут троллейбус отправится по улице Якубовича, Конногвардейскому переулку, Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку и далее.

От Таллинской улицы отправляются по своей трассе троллейбусы №7. От Малой Морской улицы они поедут до Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда (обратно – по улице Якубовича и Конногвардейский бульвар).

Маршруты троллейбусов №10 будут разделены по двум адресам. По первой трассе можно будет добраться от улицы Кораблестроителей до 1-й линии В.О. через Тучков мост, проспект Добролюбова и до Съезжинской улицы. Обратно на Васильевский остров троллейбус поедет через Большой проспект П.С. Другая часть маршрута будет стартовать от Конногвардейского бульвара через Исаакиевскую площадь, Малую Морскую улицу, Невский проспект и далее по постоянной трассе до Новгородской улицы.

Троллейбусный маршрут №11 отправится по аналогии с №10 – через Петроградскую сторону до Съезжинской улицы. В свою очередь, пассажиры маршрута №17 проедут от улицы Костюшко по действующей трассе до Малой Морской улицы, а затем через Малую Морскую улицу и Невский проспект – до конечной у Казанского собора.

Отметим, что за ежегодным фестивалем огня в этом году можно понаблюдать на стрелке Васильевского острова, но и с Дворцовой набережной. Начало события – в 19:00.

Фото: Piter.tv