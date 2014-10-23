Реставрация дома Брюллова продолжается в Петербурге

После завершения реставрационных работ в одной из комнат особняка разместится выставка, посвященная Музею Старого Петербурга, основателем которого является Павел Сюзор.

Реставрационные работы продолжаются в доме Брюллова, расположенном на Кадетской линии, 21 в Санкт-Петербурге. Фотографии хода работ в Помпейском зале опубликовал петербургский филиал Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, в ходе реставрации удалось сохранить значительную часть росписи на потолке зала, хотя его центральная часть просела на полметра. Для ее восстановления специалистам пришлось демонтировать пол третьего этажа.

Также сообщается, что после завершения реставрационных работ в одной из комнат особняка разместится выставка, посвященная Музею Старого Петербурга, основателем которого является Павел Сюзор.

Ранее мы сообщили о том, что повторные торги по зданиям института Вавилова не состоялись.

Фото: Telegram / Общество охраны памятников. ВООПИК СПб