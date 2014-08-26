Стало известно, как выбирали главную новогоднюю елку для установки на Дворцовой площади

Критерии отбора главного символа праздника весьма строгие.

Подготовка к установке главной елки Петербурга начинается задолго до наступления зимы. Чтобы живая красавица появилась на Дворцовой площади в канун Нового года, специалистам приходится начать подготовку еще летом. Процесс подбора подходящего дерева и доставки его в центр города представляет собой непростую задачу. Подгтовка к Новому году в Петербурге стартовал 20 декабря, когда центральная городская ель зажглась праздничными огоньками. Эта традиция ежегодно привлекает множество горожан и туристов, желающих насладиться атмосферой волшебства, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Критерии отбора главного символа праздника весьма строгие. Помимо красоты, важное значение имеют высота, толщина ствола и равномерность кроны. Именно такие характеристики позволяют дереву выдержать зимние морозы и сильные ветра.

Выбор места будущей лесной гостьи зависит от многих факторов. Обычно главным критерием служит удобство транспортировки. Поэтому идеально подходящий экземпляр нередко находят неподалеку от автомобильных путей. Такая практика позволяет упростить доставку и минимизировать стресс для растения.

Главная новогодняя ель, установленная в 2025 году, родом из Ломоносовского района Ленинградской области. Её вес составлял впечатляющие десять тонн, высота — тридцать три метра, а ширина кроны внизу — десять метров. Такое мощное дерево сложно доставить целым и невредимым, поэтому оно транспортируется на специальных трейлерах и сопровождается сотрудниками ГИБДД.

Установка главной ели проходит глубокой ночью, поскольку удобнее проводить такую операцию, когда улица свободна от большого количества автомобилей и пешеходов. Утром следующая сцена разворачивается уже для широкой аудитории, наслаждающейся зимним праздником.

Символично, что украшение ели выполняется в стиле ретро, отражая дух советского времени. Используются игрушечные фигурки в виде звезд, снежинок, домиков, лошадиных саней и конфет, а также современные светодиодные гирлянды и ретро-флажки.

Некоторые активисты обеспокоены вопросом экологической ответственности. Биологи утверждают, что использование натуральных хвойных деревьев гораздо предпочтительнее искусственных аналогов. Дело в том, что натуральная ель естественным образом перерабатывается природой после праздников, а искусственные изделия долго разлагаются, загрязняя окружающую среду токсичными веществами.

Так, биолог Павел Глазков подчеркивает: "Одинокая ежегодная рубка живой ели никак не нарушает природный баланс. Напротив, удаление старых деревьев способствует развитию молодых саженцев. Гораздо хуже массовые вырубки лесов, приводящие к утрате биоразнообразия и экосистем".

Ежегодно живая ель собирает на своей вершине звезды одобрения от горожан. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский похвалил заботу правительства о праздничном настроении горожан: "Огоньки, украшения и ярмарки создают уникальную атмосферу Рождества и Нового года, приглашая всех насладиться красотой города".

Таким образом, установка настоящей живой ели на Дворцовой площади не только радует глаз и поднимает настроение жителям и гостям города, но и поддерживает естественный круговорот природы, сохраняя природные ресурсы.

Фото: Piter.TV