Федеральное шоу "Ёлка телеканала "Мульт"

В новогодние праздники (2-6 января) в Петербурге представят новое детское музыкальное шоу "Ёлка телеканала "Мульт"". Постановку подготовила команда под руководством актёра и продюсера Сергея Нетиевского, известного по созданию телешоу "Уральские пельмени". В проекте задействованы более 50 артистов, около 30 ростовых кукол популярных мультгероев, а также крупные видеодекорации, лазерные эффекты, 3D-мэппинг и большие надувные инсталляции.

Зрителям покажут историю о волшебном Колесе чудес и попытках Бабы Яги изменить его работу. На сцене появятся Синий трактор, Лунтик, Царевны и другие персонажи. В постановке участвуют молодые актёры петербургских театров, которые объединяют вокал, акробатику, элементы цирковых жанров и интерактив со зрителями — каждые несколько минут действие переносится из зала на сцену и обратно.

По словам Сергея Нетиевского, работа над шоу потребовала сложной подготовки: создания сценария, разработки костюмов и декораций, подбора исполнителей и технического оснащения. Он отмечает, что проект постоянно обновляется, а команда ориентируется на современные сценические технологии и международный опыт.

Ёлка телеканала "Мульт"" существует уже три года и успела пройти в разных городах страны. Для Петербурга подготовлена отдельная версия постановки. В город привезут десятки фантазийных костюмов и реквизита — от светящихся грибов до говорящей ступы Бабы Яги. Создатели обещают, что новая версия проекта станет одной из самых зрелищных за всё время его существования.

Фото: предоставлены организаторами