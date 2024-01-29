Специалисты Росгидромета подтвердили загрязнение реки Охты

Источником попадания нитритов в реку могли стать коммунальные канализационные сбросы и отходы сельскохозяйственной деятельности.

Исследования состояния воды в реке Охта, протекающей на границе Петербурга и Ленинградской области, выявили критически высокое содержание нитритного азота — показатель оказался превышен почти в 13 раз. Такие данные приводятся в опубликованном отчёте Росгидромета и свидетельствуют о существенном нарушении установленных санитарно-экологических стандартов.

Согласно отчету, источником попадания нитритов в реку могли стать коммунальные канализационные сбросы и отходы сельскохозяйственной деятельности. Дополнительное беспокойство вызывает обнаруженное органическое загрязнение в устье притока Охты — реки Каменки. Уровень биоразлагаемых органических веществ (БПК5) в городе превышает установленные нормы в 1,7 раза, что свидетельствует о недавнем загрязнении, вероятнее всего, вызванном деятельностью предприятий поблизости.

Отдельно отмечается ситуация с фосфатами: хотя их концентрация формально укладывается в рамки допустимых значений, максимальный зафиксированный показатель составил 0,149 мг/дм³, что отмечено именно в реке Охта. Этот факт повышает риск процесса эвтрофикации, связанного с интенсивным ростом водорослей и снижением пригодности среды обитания для живых организмов.

Ранее мы сообщили о том, что по факту загрязнения Охты возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО