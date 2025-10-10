Фаццини: европейскую часть России ждет новая волна аномальной жары

Над регионами произойдет соединение двух сильно прогретых атмосферных потоков.

В ближайшее время новая волна экстремальной жары обрушится на Европу и сильнее всего она будет ощутима в европейской части России. Об этом РИА Новости сообщил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

Собеседник издания напомнил, что очень сильная жара наблюдалась в Западной Европе в конце июня, сейчас ожидается новая. По словам Фаццини, предстоящая жара будет распространяться по иной траектории - из Магриба в северо-восточную Европу. В итоге, над центральной частью России параллельно сойдутся два особенно теплых атмосферных процесса.

Здесь совпадут эта волна жары и антициклон, распространяющийся из Западной Европы и Северной Африки, а также еще одна чрезвычайно теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни Массимилиано Фаццини, климатолог.

Итальянский эксперт предупредил, что из-за сочетания двух очень теплых потоков европейская часть нашей страны сильнее всего будет страдать от жары.

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