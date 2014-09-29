В понедельник жара не отступит от Петербурга несмотря на кратковременные дожди

Воздух прогреется до +25…+27 градусов, а на территории области – от +23 до +28 градусов.

Сегодня на погоду в Северной столице повлияет северо-западная периферия обширного циклона, центр которого смещается на юго-восток Центрального федерального округа. В самом городе ожидается переменная облачность без осадков, однако местами по Ленинградской области возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Несмотря на локальные ливни, температурный фон останется высоким: воздух в Петербурге прогреется до +25…+27 градусов, а на территории области – от +23 до +28 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит около нормы – 760 мм рт. ст.

Стоит отметить, что минувшая ночь стала для города тропической: минимальная температура воздуха так и не опустилась ниже отметки +20,5 градусов.

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Фото: Piter.TV