Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой

В Гидрометцентре России рассказали об ожиданиях по погоде в России в декабре-феврале.

Предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая, однако температурный фон в среднем по стране будет около и даже выше нормальных показателей. Соответствующее заявление журналистам сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На официальном сайте профильного ведомства говорится о том, что жителям страны следует ожидать в декабре 2025 года среднемесячную температуру в пределах многолетних показателей. Однако ниже значения будут фиксироваться на Дальнем Востоке. Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году.

Мы выпустили прогноз на зиму, он на сайте Гидрометцентра уже опубликован. Предварительный прогноз таков, что нынешней зимой температурный фон в среднем будет около и даже выше нормы. В общем, нехолодная зима, но, в сравнении с прошлогодней зимой температурный фон прогнозируется заметно ниже, поэтому, да, она будет холоднее. Роман Вильфанд, эксперт Гидрометцентра РФ

В январе 2026 года наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям. Однако на большей европейской части страны, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов месяц ожидается значительно холоднее, чем был в 2025 году. Известно, что в феврале 2026 года выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в восточной части Центрального и Южного федеральных округов, а также на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа. Теплее, чем в феврале текущего года, будет в большинстве территорий Южного федерального округа, а холоднее - в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

Фото: Piter.tv