Вильфанд опроверг данные о резком похолодании в ЦФО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг данные о резком похолодании в Центральном федеральном округе (ЦФО). Его слова приводит "РИА Новости".

Эксперт ответил на слухи в СМИ о том, что в регионе ожидается резкое похолодание. Отмечалось, что температура воздуха опустится до -36 градусов. По словам Вильфанда, эта информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что после морозной погоды в минувшие выходные вся первая половина нынешней недели будет умеренно теплой.

Напомним, что 17-18 января по ночам температура опускалась до -26 градусов. Вильфанд напомнил, что в те дни погоду в России определял антициклон.

