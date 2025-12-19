Ленобласть накроет туман 20 января

Дороги останутся небезопасными из-за вероятности возникновения гололедицы.

В Ленобласти в среду, 20 января, погода обещает быть облачной с умеренным снегопадом, возможна плохая видимость из-за тумана и образование гололеда. Ожидается, что атмосферное давление начнёт постепенно понижаться. Об этом сообщила ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предсказывается западный и северо-западный ветер средней силы, порывы которого достигнут скорости от 2 до 7 м/с. Ночные температуры окажутся в диапазоне от -10 до -2 градусов, днём потеплеет до -1...-6 градусов.

Дороги останутся небезопасными из-за вероятности возникновения гололедицы.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принесёт тепло и осадки в Петербург 19 января.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"