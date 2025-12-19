Атмосферный фронт принесёт тепло и осадки в Петербург 19 января

Воздушные массы принесут температуру около -1...-3 градусов, в отдельных районах Ленинградской области столбик термометра опустится до 0 градусов или ниже, вплоть до -5 градусов.

Погода в Петербурге 19 января изменится под влиянием атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, движущимся с северо-западного направления. Облачный покров усилится, небо затянется серым покрывалом, возможны небольшие осадки в виде снега, а также возникновение условий для образования гололёда. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Западный ветер ожидается умеренным, скорость которого составит примерно 2-7 м/с. Атмосферное давление атмосферы продолжит снижаться, достигнув отметки 774 мм рт.ст., что превышает климатическую норму.

Фото: Piter.TV