Осенняя погода придет в европейскую часть России к концу недели

Осенняя погода придет в европейскую часть РФ к концу недели. Об этом сообщил "РИА Новости" руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, 16 и 17 сентября дневная температура воздуха не опустится ниже +21 градуса. При этом осадков до конца недели в центральной части европейской территории страны не ожидается. Вильфанд отметил, что с конца недели начнется облачная погода, а 18 сентября температура воздуха упадет до +16 градусов. Кроме того, со следующей недели пройдут небольшие дожди.

Фото: Piter.tv