Главный синоптик Петербурга описал жаркую погоду стихами в начале осени

Необычное сообщение метеоролога совпало с затянувшимся бабьим летом в городе.

В Петербурге синоптический прогноз приобрёл необычную форму: главный метеоролог города Александр Колесов 8 сентября сопроводил сообщение о погоде стихами.

Причиной вдохновения стала аномальная жара. Несколько дней подряд температура воздуха в городе превышает +25 гр. Колесов процитировал строки популярной песни о "заблудившемся лете", отметив, что именно так можно описать нынешние погодные условия.

По его словам, солнечные и тёплые дни сохранятся в Северной столице до конца недели. Максимальная температура будет выше +20 гр, дожди не прогнозируются.

Синоптик уточнил, что в дальнейшем ожидается смена погоды. На следующей неделе в регион придут циклоны и осадки. Вероятность повторения экстремального сентябрьского тепла прошлого года он назвал низкой.

Ранее сообщалось, что воскресенье 7 сентября стало самым тёплым днем в истории Петербурга.

Фото: Piter.tv