Воскресенье 7 сентября стало самым тёплым днем в истории Петербурга

Побит исторический рекорд.

В Петербурге 7 сентября стало самым тёплым за всю историю наблюдений. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что среднесуточная температура достигла +20,1 гр, что является абсолютным рекордом.

Прошедшее воскресенье оказалось уникальным сразу по нескольким показателям. Солнце над городом светило 12,5 часа — это самый продолжительный показатель за последние 65 лет. Ранее максимум был зафиксирован в 1964 году и составлял 12,0 часа. Температура воздуха держится выше +25 гр на протяжении трёх дней. При этом над Ленинградской областью сохраняется ясная погода, а грозовые фронты остаются за пределами территории РФ, перемещаясь в сторону северо-востока.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в городе сохранится сухая и относительно тёплая погода. Днём ожидается до +20 гр, ночью — до +11…+13 гр. В Ленинградской области возможны понижения до +5…+7 гр. Ветер в начале недели слабый, юго-восточный. Ближе к выходным ожидается приход атмосферного фронта с кратковременными дождями.

Ранее стало известно, что Северная столица возвращается в метеорологическое лето после аномально холодного завершения августа.

Фото: Piter.tv