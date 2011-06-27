Лето задержится до середины сентября в Петербурге

Осень предпримет попытку завоевать Северную столицу только во второй половине месяца.

Северная столица возвращается в метеорологическое лето после аномально холодного завершения августа. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, последние дни среднесуточная температура в городе устойчиво превышает климатическую норму.

Холодный финал августа отправил Петербург в метеоосень — с 20 по 30 августа среднесуточная температура уверенно держалась ниже отметки в +15°, создав отрицательную аномалию в 16,5°. Однако начиная с последнего дня августа температурный фон начал повышаться, постепенно уменьшая накопленное отклонение от нормы.

"К сегодняшнему дню от аномалии осталось всего 1,6°. Ожидаемая средняя температура сегодняшнего дня составит +18...+19°, чего с лихвой хватит для окончательного аннулирования этой аномалии и возвращения города в метеолето" Михаил Леус

По прогнозам синоптиков, следующую попытку завоевать Северную столицу осень предпримет только во второй половине сентября, с опозданием более чем на две недели по сравнению с климатической нормой.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")