Климатолог призвала не верить ранним прогнозам о супержарком лете

По словам эксперта, климатическая система является очень сложным процессом.

Климатолог Екатерина Пестрякова призвала не верить ранним прогнозам о супержарком лете. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, климатическая система является очень сложным процессом. Пестрякова отметила,что делать однозначные выводы сейчас относительно грядущего лета было бы преждевременно. Она также напомнила, что в конце марта будет прогноз Гидрометцентра на вегетационный период, по которому можно будет определить аномалии.

Климатолог добавила, что долгосрочные прогнозы были и остаются проблематичными и сбываются не на 100%. Она также подчеркнула, что в природных процессах в мире происходит постоянное суммирование отрицательных и положительных аномалий.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью ИИ.

Фото: Piter.tv