В Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью ИИ

В Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу регионального Минздрава Максима Забелина.
Отмечается, что сервис для расшифровки результатов анализов заработал в регионе в феврале. По словам Забелина, ИИ предоставляет пациентам расшифровку анализов и дает персональные рекомендации по выявленным отклонениям. Расшифровка носит рекомендательный характер. Она также не исключает приема специалиста.
С помощью искусственного интеллекта пациент может получить быстро доступную расшифровку анализов, а также понять на какие риски для здоровья стоит обратить внимание.
Максим Забелин, глава Мизндрава Подмосковья
Фото: Pixabay.com
