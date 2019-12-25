В Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью ИИ

Отмечается, что сервис для расшифровки результатов анализов заработал в регионе в феврале.

В Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу регионального Минздрава Максима Забелина.

Отмечается, что сервис для расшифровки результатов анализов заработал в регионе в феврале. По словам Забелина, ИИ предоставляет пациентам расшифровку анализов и дает персональные рекомендации по выявленным отклонениям. Расшифровка носит рекомендательный характер. Она также не исключает приема специалиста.

С помощью искусственного интеллекта пациент может получить быстро доступную расшифровку анализов, а также понять на какие риски для здоровья стоит обратить внимание. Максим Забелин, глава Мизндрава Подмосковья

Фото: Pixabay.com