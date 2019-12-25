  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью ИИ
Сегодня, 14:26
186
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью ИИ

0 0

Отмечается, что сервис для расшифровки результатов анализов заработал в регионе в феврале.

В Подмосковье более 20 тысяч пациентов расшифровали свои анализы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу регионального Минздрава Максима Забелина.

Отмечается, что сервис для расшифровки результатов анализов заработал в регионе в феврале. По словам Забелина, ИИ предоставляет пациентам расшифровку анализов и дает персональные рекомендации по выявленным отклонениям. Расшифровка носит рекомендательный характер. Она также не исключает приема специалиста.

С помощью искусственного интеллекта пациент может получить быстро доступную расшифровку анализов, а также понять на какие риски для здоровья стоит обратить внимание.

Максим Забелин, глава Мизндрава Подмосковья

Ранее мы сообщали, что в Ступине маршрутка столкнулась с грузовиком.

Фото: Pixabay.com

Теги: анализы, искусственный интеллект, пациенты, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии