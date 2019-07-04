По словам одной из свидетельниц, на этот участок дороги, где столкнулись машины, поступает много жалоб.

В Ступине маршрутка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Инцидент произошел 27 февраля на маршруте Михнево – Малино. В результате столкновения микроавтобуса "Газель NEXT City" с грузовиком пострадали несколько человек. Их развозит скорая помощь. Также сообщается, что дорогу, где произошла авария, перекрыли. По последним данным, в результате ДТП пострадали семь человек.

По словам одной из свидетельниц, на этот участок дороги, где столкнулись машины, поступает много жалоб. Отмечается, что он очень узкий, и почти каждый день там случаются пробки или мелкие ДТП.

Видео: 360.ru