В Турции роботизированные мины замаскируют под скатов

Морские мины предназначены для поражения кораблей противника.

Разработчики из турецких компании Albayrak Savunma и Черноморского технического университета занялись созданием нового вида подвижных морских мин. Как сообщает Defense News, новые снаряды планируется выполнить в виде морских скатов, которые бы управлялись посредством шифрованных гидроакустических сигналов.

Турецкий подводный робот получил название WATTOZZ, что созвучно турецкому слову vatoz — морской скат.

Морские мины предназначены для поражения кораблей противника. Планируется, что турецкие мины будут подводными роботами — камикадзе. Каждый такой робот будет оснащен боевой частью, тремя электромоторами, системой связи и двумя камерами. Одного заряда аккумулятора Wattozz хватит на 12 часов.

Известно, что WATTOZZ будет официально представлен 20 июня 2018 года.

Видео: YouTube / WATTOZZ