В океанариуме Петербурга родились хамелеоны и пресноводные скаты-хвостоколы

Сотрудники океанариума планируют посвятить день новому потомству 20 апреля с 10:00 до 17:00.

Впервые в океанариуме Петербурга хамелеоны и пресноводные скаты-хвостоколы завели потомство. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе океанариума.

По словам сотрудников, хамелеону удалось обольстить единственную самку, и уже через 2 месяца появился маленький хамелеончик. Сейчас он уже ест сверчков. Также скаты-хвостоколы подарили океанариуму пятерых малышей.

Сотрудники океанариума планируют посвятить день новому потомству 20 апреля с 10:00 до 17:00.

Фото: Санкт-Петербургский Океанариум

