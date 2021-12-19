В океанариуме Петербурга родились хамелеоны и пресноводные скаты-хвостоколы

Впервые в океанариуме Петербурга хамелеоны и пресноводные скаты-хвостоколы завели потомство. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе океанариума.
По словам сотрудников, хамелеону удалось обольстить единственную самку, и уже через 2 месяца появился маленький хамелеончик. Сейчас он уже ест сверчков. Также скаты-хвостоколы подарили океанариуму пятерых малышей.
Сотрудники океанариума планируют посвятить день новому потомству 20 апреля с 10:00 до 17:00.
Фото: Санкт-Петербургский Океанариум
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