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В океанариуме Петербурга родились хамелеоны и пресноводные скаты-хвостоколы
Сегодня, 14:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В океанариуме Петербурга родились хамелеоны и пресноводные скаты-хвостоколы

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Сотрудники океанариума планируют посвятить день новому потомству 20 апреля с 10:00 до 17:00.

Впервые в океанариуме Петербурга хамелеоны и пресноводные скаты-хвостоколы завели потомство. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе океанариума.

По словам сотрудников, хамелеону удалось обольстить единственную самку, и уже через 2 месяца появился маленький хамелеончик. Сейчас он уже ест сверчков. Также скаты-хвостоколы подарили океанариуму пятерых малышей. 

Сотрудники океанариума планируют посвятить день новому потомству 20 апреля с 10:00 до 17:00.

Фото: Санкт-Петербургский Океанариум
 

Теги: океанариум, скаты, хамелеоны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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