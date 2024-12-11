В Санкт-Петербургском океанариуме скончался тюлень Гоша

Гоша появился в океанариуме в 2007 году, когда его передали из Морского музея Клайпеды (Литва).

В Санкт-Петербургском океанариуме умер серый балтийский тюлень Гоша. По заключению специалистов, причиной его гибели стала острая сердечная недостаточность, вызванная патологией сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Океанариума.

Тюлень ушел из жизни в непростой период гона – времени, когда самцы серых тюленей особенно уязвимы и подвержены сильному стрессу. В этот период животные могут отказываться от пищи, терять вес, проявлять агрессию или, наоборот, впадать в апатию. Гоша также вел себя типично для самца в этот сезон – он плохо ел, преследовал своих соседок Умку и Дашу, а тренировки с персоналом вызывали у него раздражение. Чтобы обеспечить питомцам комфорт, сотрудники океанариума отменили показательные кормления и временно закрыли обзорные стекла.

Со временем состояние Гоши начало стабилизироваться: он вновь проявлял активность, стал лучше есть, а в один из дней даже играл с миской после кормления. Однако вскоре его поведение резко изменилось – тюлень стал вялым, подолгу оставался на суше и не реагировал на приход тренеров. Гошу перевели в карантинную зону для наблюдения, но, несмотря на усилия специалистов, спасти его не удалось.

Гоша появился в океанариуме в 2007 году, когда его передали из Морского музея Клайпеды (Литва). За годы жизни в Петербурге он стал любимцем посетителей всех возрастов. Несмотря на скромную внешность по сравнению с другими тюленями, он покорял своей харизмой, любознательностью, игривостью и непредсказуемым характером.

Гоша прожил долгую и насыщенную жизнь, наполненную заботой, вниманием и любовью как со стороны персонала, так и со стороны посетителей. Его уход стал большой потерей для всех, кто знал и любил этого удивительного тюленя.

Видео: ВКонтакте/ Санкт-Петербургский Океанариум