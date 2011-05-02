На берегу Финского залива спасли раненого детёныша тюленя

Ему окажут помощь специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

Ночью туристы обнаружили истощённого детёныша тюленя с травмами в районе мыса Серая Лошадь около Чёрной Лахты. Как сообщают подписчики группы "Фонд друзей балтийской нерпы", животное могло пострадать от нападения бродячих собак или ворон.

Очевидцы оперативно организовали эвакуацию малыша. Сейчас тюленя доставляют к специалистам для оказания ветеринарной помощи. Эксперты отмечают, что в весенний период на берегах Финского залива часто находят ослабленных детенышей ластоногих, что связано с периодом их естественного отлучения от матерей.

В фонде напоминают, что при обнаружении тюленей на берегу не следует приближаться к ним или пытаться помочь самостоятельно – нужно сразу сообщать специалистам по телефону горячей линии.

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Фото: Telegram / Nerpa SPb