Петербургский океанариум поделился видео с "яростной схваткой" двух выдр

Ничто не предвещало беды для резидентки Петербургского океанариума – выдра игралась с новым мячиком, пока ее не начала беспокоить завистливая соседка.
Оператор запечатлел на видео, как простые приставания с целью забрать новую игрушку постепенно оборачиваются полноценным конфликтом интересов, погоней и дракой по колено в воде.
В Telegram-канале океанариума неистовую борьбу прокомментировали следующим образом:
Посвящается всем, у кого братья/сёстры не хотели делиться своей новой игрушкой.
Помните, как обидно было. Как хотелось, играть только той, не своей...
Видео: Telegram / Океанариум в СПб
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