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Петербургский океанариум поделился видео с "яростной схваткой" двух выдр

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Животные не поделили новую игрушку и подрались на глазах оператора.

Ничто не предвещало беды для резидентки Петербургского океанариума – выдра игралась с новым мячиком, пока ее не начала беспокоить завистливая соседка.

Оператор запечатлел на видео, как простые приставания с целью забрать новую игрушку постепенно оборачиваются полноценным конфликтом интересов, погоней и дракой по колено в воде.

В Telegram-канале океанариума неистовую борьбу прокомментировали следующим образом:

Посвящается всем, у кого братья/сёстры не хотели делиться своей новой игрушкой.
Помните, как обидно было. Как хотелось, играть только той, не своей...

Видео: Telegram / Океанариум в СПб

Теги: выдры, океанариум, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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