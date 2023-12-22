В петербургском Океанариуме умер крокодил Нил

В петербургском Океанариуме умер от онкологического заболевания нильский крокодил Нил. При вскрытии ветеринары обнаружили неоплазию – опухоль в брюшной полости.
Смерть Нила потрясла Океанариум – он был всеобщим любимцем. За спокойный и даже слишком мягкий для крокодила характер у нас его называли Зайка или Заинька.
сотрудники океанариума
Нил попал в Океанариум из частных рук, где содержался в условиях, не соответствующих ветеринарным нормам. Молодой крокодил был щуплым, рахитичным, позже у него обнаружили гастрит.
В Океанариуме Нил получал все необходимые витамины, лекарства, сбалансированное питание, заботу и любовь сотрудников. Однако то, как содержался крокодил в детском возрасте, не могло не сказаться на его здоровье. Последнее время он часто отказывался от еды и проявлял беспокойство. Сделать рентген крокодилу такого размера (длина Нила – более трёх метров) невозможно. До конца своей жизни он получал поддерживающую терапию. После смерти вскрытие показало очень крупную неоперабельную опухоль в брюшной полости. Нил прожил около 25 лет.
Фото: ВКонтакте/ Санкт-Петербургский Океанариум
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