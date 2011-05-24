На место прибыли эксперты из Управления парков и дикой природы страны Африки.

В Зимбабве крокодил пробрался в ресторан отеля и напугал туристов. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел 17 апреля в отеле Pride Khumbula. Сообщается, что рептилия длиной в 3,6 метра смогла проникнуть в ресторан при отеле. На опубликованном видео показали, как крокодил медленно ползет по полу, а затем забирается на барную стойку. После этого рептилия устроилась на одном из диванов.

На место прибыли эксперты из Управления парков и дикой природы страны Африки. Им удалось схватить крокодила в бассейне и перенести его до реки Замбези, куда впоследствии выпустили. В результате происшествия никто не пострадал.

