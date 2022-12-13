Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин

Техникой начнут пользоваться бойцы "Царских волков".

Руководитель российского специального отряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью с журналистами "РИА Новостей" о том, что три перспективных боевых робота "Маркер" прибудут в зону специальной военной операции на Украине в феврале 2023 года.

Машина, которая имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое имеет техническое зрение, имеет возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут, - такие там нужны. Дмитрий Рогозин, глава "Царских волков"

Эксперт пояснил, что "Царские волки" подготовят группу IT-специалистов, которые станут операторами для "Маркера". После обкатки техники на полигоне, боевые машины отправятся непосредственно к линии фронта. Рогозин уточнил, что силам ВС РФ требуется понять условия, при которых роботу придется работать. Речь идет о вводе противником коррекции огня по навигационным сигналам средств радиоэлектронной борьбы в регионе. Машина должна справиться с угрозами за счет своих "мозгов". Требуется понять как оператор будет ориентироваться для ухода из-под удара и наоборот, атаковать противника.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости