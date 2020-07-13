В центре столицы Японии размещена вторая линия обороны.

В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE. Данное вооружение создается на базе американской военно-промышленной компании Lockheed Martin. Ракеты представляют собой обновленную версию PAC-3. У новинки более высокий радиус действия, улучшенная система наведения и увеличенная мощность двигателя.

Известно, что ракеты PAC-3 MSE обладают дальностью стрельбы в 20 тысяч метров при радиусе перехвата в 32 километра. ПРО размещены на территории военной базы в столице Японии. Данная установка стала первой в центре Токио.

Напомним, что ракеты-перехватчики считаются второй линией обороны после комплексов SM-3. Последние размещены на бортах эсминцев Aegis SDF. Третьей линией защиты для Японии должны были стать противоракеты Aegis Ashore. недавно в Минобороны страны отказались от их размещения из-за неблагоприятных экономических условий из-за коронавируса.

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Видео: Youtube/ Missile Defense Advocacy Alliance