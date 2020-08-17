В Defense News рассказали о создании национальной немецкой системы ПВО следующего поколения.

США продадут Германии "рекламируемую революцию". Об этом сообщили журналисты из Defense News со ссылкой на заявку американской военно-промышленной компании Lockheed Martin и немецкой MBDA Deutschland. Предприятия хотят получить заказ на создание национальной немецкой системы ПВО следующего поколения.

Журналисты отмечают, что подаче заявки предшествовали переговоры, которые завершились летом 2020 года. Эксперты утверждают, что обсуждения "чуть не провалились". Также известно, что новая система Taktisches Luftverteidigungssystem должна будет заменить собой зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot. ФРГ и США имеют разногласия в отношении распределения финансовых рисков.

Американскому оборонному гиганту наконец-то нужно продать программу госзаказчику, если он хочет, чтобы рекламируемая революция в системе противоракетной обороны действительно произошла статья Defense News

Defense News объяснили, что создание TLVS предполагает обнаружение целей сразу в сегменте 360 градусов. MIM-104 Patriot может обнаруживать цели противника только в ограниченной части.

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Видео: YT / MilitaryNotes