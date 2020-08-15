В США показали использование боевого лазера против крылатой ракеты

Соответствующий ролик был опубликован в Twitter представителями военно-промышленной компании Lockheed Martin

В нем демонстрируется, как военный самолет с помощью лазерного оружия уничтожает крылатую ракету, пущенную военным судном. В сообщении, сопровождающем видео, уточняется, что инженерам компании удалось решить два вопроса: это проблема с нагреванием лазера, а также с его габаритами.

О подобных разработках США стало известно в 2010 году, когда Агентство противоракетной обороны страны заявило о начале испытаний боевого лазера воздушного базирования. Тогда утвержалось, что ракеты были успешно сбиты на этапе набора скорости.

Напомним, Lockheed Martin Corporation является крупнейшим подрядчиком Пентагона. Компания специализируется на таких сферах, как авиастроение, авиакосмическая техника, судостроение, автоматизация почтовых служб и аэропортовая инфраструктура и логистика.

Видео: Twitter / Lockheed Martin

