Еще одним вариантом для обеспечения защиты ПРО может стать создание плавучих платформ.

Япония может построить новые корабли для защиты от баллистических ракет. Об этом сообщила местная газета Nikkei. В СМИ рассказали, что правительство ищет альтернативный вариант для наземных комплексов Aegis Ashore. Решением может стать создание новых судов. На них может быть размещено оборудование на сумму в ¥180 млрд (1,69 млрд долларов). Технику должна поставить американская сторона в рамках подписанного соглашения. В частности, Токио получит радар SPY-7 производства корпорации Lockheed Martin.

Япония также планирует создать плавучие платформы, на которых можно будет установить радар и системы ПВО. Строительство кораблей - дорогостоящий проект, а также требует нахождения квалифицированных специалистов для несения службы на судах с Aegis Ashore. Платформы же решат проблему, связанную с падением разгонных блоков в неопределенных местах. Однако платформы являются крайне уязвимыми при торпедных ударах.

Японцы поддержали отказ Токио от американских ракет.

Видео: YT / Ars Technica