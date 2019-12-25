Инициатором выступает экспертный совет правящей Либерально-демократической партии Японии.

В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника". Об этом сообщает телеканал NHK.

Изначально формулировки в документе были "чересчур жесткие". Поэтому японское правительство решило от них отказаться. Рассмотрение "возможности атаковать базы противника в целях противоракетной обороны" было спровоцировано отказом Японии от размещения на своей территории двух комплексов американской наземной системы ПРО Aegis Ashore.

Председатели экспертной группы потребуют от правительства других способов обеспечения безопасности и противоракетной обороны. Отказ Японии от обладания стратегическими вооружениями сохраняется. Если кабмин примет новое предложение, то ему дадут дальнейшее развитие, но строго в рамках действующей конституции.

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