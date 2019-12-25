Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Нововведения распространяются на зампредседателя Совбеза, его супругу, а также супругов дипломатов, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Дополнить пунктом… заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.
- сказано в указе Владимира Путина
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее мы сообщили, что в АТОР рассказали, как получить шенгенскую визу.
Фото: kremlin
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все