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Медведев получит дипломатический паспорт
Сегодня, 16:18
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Медведев получит дипломатический паспорт

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Президент Владимир Путин внес поправки в указ о праве на получение дипломатического паспорта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения распространяются на зампредседателя Совбеза, его супругу, а также супругов дипломатов, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Дополнить пунктом… заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

- сказано в указе Владимира Путина

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее мы сообщили, что в АТОР рассказали, как получить шенгенскую визу.

Фото: kremlin

Теги: владимир путин, дипломатический паспорт, дмитрий медведев
Категории: Лента новостей, Новости России,

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