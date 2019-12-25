Президент Владимир Путин внес поправки в указ о праве на получение дипломатического паспорта.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения распространяются на зампредседателя Совбеза, его супругу, а также супругов дипломатов, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Дополнить пунктом… заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. - сказано в указе Владимира Путина

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Фото: kremlin