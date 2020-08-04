В АТОР рассказали, как получить шенгенскую визу

Во многих странах возобновили работу визовые центры. Но они обслуживают далеко не все категории граждан.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, как получить шенгенскую визу.

Перед обращением в визовый центр Дании необходимо ознакомиться со списком, размещенным на сайте полиции страны. Там обозначены допустимые цели поездки в период пандемии. Кроме того, дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020 года. Чехия примет заявление на визу только от членов семьи граждан ЕС, от лиц для выезда в интересах страны, граждан, осуществляющих международные транзитные перевозки, сезонных рабочих, а также граждан с гуманитарными целями. Французские визовые центры оформят визу только студентам и заявителям, имеющим профессиональные или семейные обстоятельства для постоянного проживания. Итальянскую визу смогут получить только те, кто работает, учиться, имеет семейные мотивы или повторно въезжает на территорию страны.

Напомним, что с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Это связано с пандемией коронавируса во всем мире. Стали доступны только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.

Ранее мы сообщили, что Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП.

Видео: Youtube / Правительство России