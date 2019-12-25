Политик заявил, что заслуженный артист обязан понести наказание и выплатить компенсацию родственникам.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в ДТП. Об этом он написал в своем Twitter.

Недавно адвокат актера Эльман Пашаев не явился на предварительное слушание. Он заявил, что не смог участвовать в процессе из-за занятости в других делах. Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Ефремова назначено 5 августа. Пашаев в очередной раз заявил, что в этот день прийти не сможет.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист попал в ДТП в центре Москвы. Он сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за руль Jeep Grand Cherokee. В результате он столкнулся с автомобилем LADA, водитель которой, курьер магазина Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице. Теперь Ефремову грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Ранее мы сообщили, что следствию не удалось найти заказчиков дела Голунова.