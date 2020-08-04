Следствию не удалось найти заказчиков дела Голунова

Новых мотивов в действиях полицейских, которые задержали Голунова не найдено.

Установить заказчика по уголовному делу в отношении правоохранителей, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова не удалось. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Агентство уточняет, что в окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Следователи прорабатывали версию, что он может быть. Новых мотивов не было обнаружено.

Мотивом инкриминируемого преступления полицейских, следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения. - источник "Интерфакс"

Сам журналист никак не комментирует происходящее. Он еще не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции.

Напомним, что 6 июня 2019 года Голунова обвинили в покушение на сбыт наркотиков. В его поддержку выступили известные актеры, телеведущие, журналисты и россияне. Благодаря широкой общественной кампании в поддержку Ивана Голунова, через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. В начале этого года следствие заявило, что Голунов признан потерпевшим по этому резонансному делу.

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Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации