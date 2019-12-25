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Японцы поддержали отказ Токио от американских ракет
Сегодня, 10:58
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lesjasap

Японцы поддержали отказ Токио от американских ракет

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Почти половина граждан Японии не хочет видеть в стране американские ПРО после пандемии коронавируса.

Японцы поддержали отказ Токио от американских ракет. Об этом сообщили журналисты телеканала NHK со ссылкой на проведенное исследование. Авторы опроса отметили, что 40%  граждан Японии позитивно относится к тому, что комплекс ПРО Aegis Ashore не будет размещен на территории страны.

Журналисты отметили, что 29% японцев считают отказ властей Японии от размещения американского ПРО неправильным решением. Опрос проводился в течение трех дней при помощи случайной компьютерной выборки. В нем приняли участие 1270 человек. 

Напомним, что в Токио заявили, что отказывается от размещения ПРО Aegis Ashore из-за последствий пандемии коронавируса. Она негативно сказалась на бюджете государства. Однако власти страны добавили, что остаются для США союзниками.

МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США.

Теги: aegis ashore, ракеты, токио, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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