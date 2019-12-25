Почти половина граждан Японии не хочет видеть в стране американские ПРО после пандемии коронавируса.

Японцы поддержали отказ Токио от американских ракет. Об этом сообщили журналисты телеканала NHK со ссылкой на проведенное исследование. Авторы опроса отметили, что 40% граждан Японии позитивно относится к тому, что комплекс ПРО Aegis Ashore не будет размещен на территории страны.

Журналисты отметили, что 29% японцев считают отказ властей Японии от размещения американского ПРО неправильным решением. Опрос проводился в течение трех дней при помощи случайной компьютерной выборки. В нем приняли участие 1270 человек.

Напомним, что в Токио заявили, что отказывается от размещения ПРО Aegis Ashore из-за последствий пандемии коронавируса. Она негативно сказалась на бюджете государства. Однако власти страны добавили, что остаются для США союзниками.

МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США.