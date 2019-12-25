МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США

Тосимицу Мотэги назвал отношения Токио и Вашингтона "структурой без изъянов".

МИД Японии заявил о том, что отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США. Об этом рассказал глава МИД Тосимицу Мотэги во время заседания комитета по обеспечению безопасности. По словам чиновника, отказ Токио от американской наземной системы ПРО Aegis Ashore не скажется на отношениях между двумя странами.

В ситуации осложнения обстановки вокруг обеспечения безопасности благодаря нашему сотрудничеству с США, которые являются нашим союзником, была создана структура без изъянов Тосимицу Мотэги, глава МИД

Напомним, что в 2017 году Япония заявила о размещении ПРО из США на своей территории. Два Aegis Ashore должны были быть размещены до 2023 года в префектуре Акита на севере-западе государства, а также в префектуре Ямагути на юго-западе. Недавно Токио отказалось от планов из-за острого дефицита бюджета возникшего в результате пандемии коронавируса.

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