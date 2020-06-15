Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США

Американские системы не будут развернуты из-за дорогостоимости.

Япония откажется размещать у себя комплексы противоракетной обороны США. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на главы Минобороны страны Таро Коно. Чиновник заметил, что Токио остановит процесс размещения американских наземных ПРО из-за их стоимости и сроков развертывания. Коно подчеркнул, что Токио отказывается от систем исключительно из-за экономических и технических причин.

По словам Коно, Япония наблюдает за серьезным дефицитом в бюджете, возникший после пандемии коронавируса. Местные эксперты сомневаются в том, что стартовый двигатель ПРО, отделяющийся при запуске ракеты, не причинит ущерба при падении. Америка не может дать таких гарантий, так как программное обеспечение комплексов нуждается в модификации.

Коно напомнил, что комплексы ПРО Aegis размещены на эсминцах морских сил Японии. Они останутся на боевых судах страны.

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии.

Видео: YouTube / KonoTaroGomame