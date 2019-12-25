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Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии
Сегодня, 12:37
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lesjasap

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

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Военные провели учения, в ходе которых "уничтожили" островную страну.

Российские военные наказали Японию за устроенную провокацию у берегов России. Об этом рассказали журналисты из "Авиа.про". Издание отмечает, что военные показали иностранцам условное уничтожение противника.

В Японии прекрасно осознают, что тягаться с Россией бесполезно, даже заручившись помощью США

прокомментировал эксперт издания

Напомним, что ранее японские и американские военные устроили провокационные действия недалеко от российских границ. В результате РФ направила в сторону иностранных кораблей несколько десятков боевых средств, а также противолодочную, истребительную и бомбардировочную авиацию.  Военные сымитировали ликвидацию островного государства. В учебных мероприятиях оказались задействованы силы Тихоокеанского морского флота. 

В "Авиа.про" заметили, что Россия превосходит Японию по численности военнослужащих, в вооружении, а также стратегиях действий.

Япония отказалась приезжать на День Победы в Россию из-за Курил.

Теги: япония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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