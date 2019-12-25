Япония отказалась приезжать на День Победы в Россию из-за Курил

Премьер-министр страны не поддерживает праздничные мероприятия из-за нерешенного территориального конфликта.

Япония отказалась приезжать на День Победы в Россию 3 сентября из-за Курильских островов. Об этом рассказали журналисты The Asahi Shimbun со ссылкой на собственный источник в местном правительстве. Чиновники рассказали, что премьер-министр отказался участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных завершению Второй мировой войны. Позиция администрации Японии донесена до сведениях российским дипломатам.

Напомним, что 16 апреля стало известно, что Москва решила перенести праздничный парад на Красной площади с 9 мая на более позднюю дату. Ее власти страны объявят позже, основываясь на эпидемиологическую ситуацию в России. Если парад перенесется на сентябрь, он будет посвящен победе над Японией. Стороны подписали акт о капитуляции 2 сентября 1945 года.

Япония запретила въезд в страну из России.