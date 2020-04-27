Ил-38 приблизился к американскому George Washington.

Ударный самолет ВМС России подкрался к авианосцу США. Об этом сообщили представители YouTube-канала Fighterbomber. Они опубликовали ролик, снятый с борта противолодочного самолета Тихоокеанского флота Ил-38. Уму удалось незамеченным подлететь к атомному авианосцу George Washington, а после пролететь мимо корабля на расстоянии выстрела в упор.

Партнеры по каким-то причинам проспали совсем уж тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 км от авианосца прокомментировали авторы видео

Представители FighterBomber отметили, что американские военные достойно отреагировали на российский самолет. Они не стали показывать пилотам неприличные жесты или "лезть под винты". После обнаружения самолета США отправили на сопровождение российского воздушного средства три истребителя. Специалисты отмечают, что записи на самолетах говорят о том, что одна пара относилась к F/A-18 Hornet. Ее могли в спешке поднять с самого авианосца без вооружения. Третий самолет представлял собой F-15 Eagle, на котором находился боевой арсенал. Аналитики считают что его могли направить территории Японии.

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Фото и видео: YouTube/ Fighterbomber