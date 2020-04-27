В 1988 году Америка поводила учения, напоминающие действия в случае Третьей мировой войны.

В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне. Соответствующую информацию предоставили журналисты The Drive. Авторы материала рассказали, что Америка готовилась к боевым действиям против СССР после Второй мировой войны.

Издание напомнило о событиях, которые произошли 7 июля 1988 года. Тогда советская делегация во главе с маршалом Сергеем Ахромеевым впервые посетила авианосец "Теодор Рузвельт". Военные из СССР смогли наблюдать за возможностями американских ВМС. Спустя месяц после данного события его прокомментировал 40-ой президент США Рональд Рейган. Политик был уверен, что в СССР не могли смириться с тем, что в Америке обычные моряки и летчики выполняют работу, которую в СССР доверяют исключительно высокопоставленным чиновникам.

The Drive рассказало, что 25 августа 1988 года "Теодор Рузвельт" впервые присоединился к группе авианосного удара. Корабль направился в сторону Северной Атлантики. Там экипаж провел учения, которые "больше всего напоминали те, что США делали бы в случае войны с Советским Союзом". Вместе со странами-союзницами по НАТО, США занимались отрабатыванием мер по противодействию подлодок противника, которые могли идти через Фареро-Исландский рубеж. Эта условная линия соединяет Гренландию и Британские острова.

США усилят авиагруппу у Камчатки 54 истребителями пятого поколения F-35A.

Видео: Youtube/ America"s Navy