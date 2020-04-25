В заражении военных на авианосце "Теодор Рузвельт" нашли аномалию

Она носит статистический характер.

Как сообщило издание Popular Mechanics, очаг заражения коронавирусом COVID-19 на американском авианосце "Теодор Рузвельт" носит необычный характер с точки зрения статистики. Выяснилось, что у 50% служащих, у которых оказался положительный тест на COVID-19, болезнь проходит без симптомов — все это здоровые мужчины и женщины, которым до 30 лет. Однако согласно статистике в целом по США доля бессимптомных носителей составляет 25% от общего количества зараженных.

Ранее мы сообщали о том, что экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" сдал тест на коронавирус. Об этом сообщили представители ВМС США на официальном сайте ведомства. Американцы рассказали, что на данный момент все члены команды сдали анализы на инфекцию.

Отметим, что сейчас положительный результат на наличие COVID-19 оказался у 840 человек, один военнослужащий умер. Порядка 4 тыс. человек сошли на берег. В настоящее время судно находится на военной базе Гуам.

Видео: MOTORIZADO / YouTube