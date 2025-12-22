Глава Франции объяснил, что страна заменит на службе корабль Charles de Gaulle.

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил мировой общественности об окончательном утверждении проекта строительства нового авианосца, который должен прийти на замену Charles de Gaulle. В последнем случае речь шла о единственном корабле такого типа, находящемуся на вооружении Военно-морких сил Франции. Соответствующими данными политический лидер из Парижа поделился с военнослужащими страны, находившимися на военной базе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В эпоху хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, и в частности, сильными на море. Вот почему, в соответствии с двумя последними законами о военном планировании и после тщательного и всестороннего анализа, я принял решение оснастить Францию новым авианосцем. Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе. Эмманюэль Макрон, глава Франции

По словам главы Елисейского дворца, в создании проекта будет задействовано порядка 800 компаний. Сам президент Франции планирует посетить с рабочим визитом морскую верфь, на территории которой будет заложен новый корабль. Это событие запланировано на февраль 2026 года. По данным западных СМИ, речь идет о верфи в Сен-Назере, расположенной в западной части европейского государства.

Макрон призвал Европу возобновить диалог с Путиным.

Фото и видео: YouTube / BFMTV