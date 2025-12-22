Макрон сообщил о начале строительства нового авианосца

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил мировой общественности об окончательном утверждении проекта строительства нового авианосца, который должен прийти на замену Charles de Gaulle. В последнем случае речь шла о единственном корабле такого типа, находящемуся на вооружении Военно-морких сил Франции. Соответствующими данными политический лидер из Парижа поделился с военнослужащими страны, находившимися на военной базе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В эпоху хищников мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, и в частности, сильными на море. Вот почему, в соответствии с двумя последними законами о военном планировании и после тщательного и всестороннего анализа, я принял решение оснастить Францию новым авианосцем. Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе.
Эмманюэль Макрон, глава Франции
По словам главы Елисейского дворца, в создании проекта будет задействовано порядка 800 компаний. Сам президент Франции планирует посетить с рабочим визитом морскую верфь, на территории которой будет заложен новый корабль. Это событие запланировано на февраль 2026 года. По данным западных СМИ, речь идет о верфи в Сен-Назере, расположенной в западной части европейского государства.
