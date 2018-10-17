Макрон призвал Европу возобновить диалог с Путиным

Глава Франции указал на условие по возобновлению контактов с Москвой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о том, что европейскому региону "было бы полезно" возобновить диалог с российским политическим лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление иностранный глава государства сделал журналистам во завершению заседания Европейского совета в Брюсселе. Лидер Елисейского дворца отметил, что сейчас важно найти способ для контактов с Москвой "в ближайшие недели".

Нам, европейцам и украинцам, необходимо выработать формат для возобновления полноценных переговоров, иначе мы продолжаем обсуждать все между собой, тогда как отдельные посредники ведут переговоры с россиянами самостоятельно — что не является оптимальным вариантом. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что 1 июля Эмманюэль Макрон провел двухчасовой телефонный разговор с российским президентом. Это была их первая беседа почти за последние три года. Париж призвал Кремль к режиму прекращению огня на Украине, а также началу мирных переговоров о завершении кризисной ситуации с киевским режимом. В Москве уточнили, что Эмманюэль Макрон не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий.

Фото: YouTube / Élysée