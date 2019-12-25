Петербуржец украл у гражданина Франции имущество на 135 млн

Все закончилось условным сроком.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор жителю города, признанному виновным в краже имущества на сумму 135 млн рублей из квартиры гражданина Франции. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Как установил суд, потерпевший познакомился с обвиняемым через интернет и поддерживал с ним дружеское общение. Перед отъездом за границу владелец квартиры попросил знакомого присмотреть за жильем и покормить домашних животных. В период отсутствия хозяина подсудимый незаконно вынес из квартиры имущество, представляющее значительную материальную ценность.

Среди похищенного были бытовая техника, электронное оборудование, кабели и массажный стол. Общий ущерб был признан особо крупным и составил 135 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела потерпевший обратился к суду с просьбой проявить снисхождение. Он охарактеризовал подсудимого как "в целом неплохого человека" и положительно высказался о работе российской судебной системы.

Фото: Piter.TV