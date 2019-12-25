Об этом сообщили в Associated Press.

Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом. Об этом сообщили представители агентства Associated Press со ссылкой на информацию от Пентагона. Данные актуальны на 6 апреля. К этому числу Минобороны зарегистрировало 1132 случая заражения солдат коронавирусной инфекцией. Наибольшее число пациентов находятся на службы в американской ВМС - 431 человек. напомним, что только на авианосце "Теодор Рузвельт" выявили 150 зараженных военных.

На данный момент Америка занимает первое место в мире по количеству зараженных COVID-19. По стране медики выявили более 350 тысяч случаев инфицирования. Больше всего пациентов с инфекцией находятся в Нью-Йорке (около 130 тысяч человек).

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt.