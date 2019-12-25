Экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" сдал тест на COVID-19

Большая часть военнослужащих авианосца сошла на берег.

Экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" сдал тест на коронавирус. Об этом сообщили представители ВМС США на официальном сайте ведомства. Американцы рассказали, что на данный момент все члены команды сдали анализы на инфекцию. Положительный результат на наличие COVID-19 оказался у 840 человек.

По состоянию на 22 апреля у 4 098 человек с авианосца "Теодор Рузвельт" тесты на коронавирус были отрицательные. От инфекции к среде вылечились 88 военнослужащих. К пятнице на берег с корабля сошли 4 234 американца. На "Теодоре Рузвельте" остается часть команды, которая обеспечивает работу систем авианосца. Судно временно находится на базе "Гуам".

В больницах с коронавирусом остаются четверо военных, у которых диагностированы признаки коронавируса. Ни один из пациентов на данный момент не помещен в палату интенсивной терапии. Однако ранее один член экипажа авианосца скончался от осложнений, вызванных инфекцией.

Коронавирус уничтожает военное могущество США.